تفانى في أداء عمله.. رئيس "الشيوخ" ينعي المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشارَ سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وأكد عبد الرازق، خلال بيان له اليوم، أن الفقيد قيمة وقامة قضائية متميزة ومثال يحتذى به، وتفانى في أداء عمله مقدمًا مجهودًا كبيرًا أثناء مسيرته القضائية الحافلة وإبان توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا.

وتقدم رئيس مجلس الشيوخ بالعزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مختتمًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.

جدير بالذكر أن المستشار سعيد مرعي أصيب بوعكة صحية منذ 3 سنوات؛ اضطر خلالها إلى إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، وتدهورت صحته منذ فترة؛ ودخل على إثرها إلى المستشفى

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا بإحالة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى المعاش؛ نظرًا لظروفه الصحية والمرضية الشديدة، مع ضم العامين والأشهر الأربعة المتبقية له في خدمته إلى ملفه الوظيفي.

ينص قانون السلطة القضائية على أنه في حالة وجود عجز كامل يمنع القاضي عن أداء عمله، يتم تشكيل لجنة رباعية من الأطباء لمناظرة الحالة وإعداد تقرير عنه، وقامت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بتشكيل لجنة طبيبة وإعداد تقريرها ورفعه إلى رئيس الجمهورية، الذي أصدر قراره السابق.