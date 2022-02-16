شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تبحث مع شركة صينية إدارة وتشغيل محطتى حاويات بمينائى الدخيلة والسخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل أنه في اطار توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجيستات وفي اطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين كلا من الوزارة وشركة هاتشيسون بورتس ديفلوبمنت ليمتد الصينية بشأن التعاون المشترك فى مجال إدارة وتشغيل محطتي الحاويات بكل من رصيف 100 في ميناء الدخيلة وبميناء السخنة عقدت الوزارة اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع إيريك إيبى رئيس شركة هاتشيسون وكليمينس شانج المدير التنفيذى لشركة هاتشسون لأوروبا ومصر وممثلي الشركة.

وأضافت وزارة النقل أن الاجتماع تناول متابعة المناقشات والمفاوضات والاتفاق على الشروط والأحكام الرئيسية والضوابط الحاكمة لشكل الشراكة بين الجانبين للوصول إلى اتفاقية إلتزام لبناء وتطوير البنية الفوقية وإستخدام وإدارة وتشغيل وإستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات المشار اليهما أعلاه بعد انتهاء فترة الامتياز وتم الاتفاق على الإطار العام لشكل التعاون والخطوات التنفيذية خلال الفترة القادمة.

وأكدت وزارة النقل خلال الاجتماع على أهمية هذه الشراكة والخطوات التنفيذية المتسارعة للوصول لتوقيع العقد النهائي بين الجانبين خلال الفترة القادمة لافتاً الى ان كافة الموانئ المصرية بما تشمله من بنية تحتية يتم تطويرها وتحديها وفقا لاحدث النظم العالمية وأن مشروع إنشاء رصيف 100 يأتي في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الاسكندرية الكبير و أنه سيتم إنشــاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات على ( رصيف 100 ) بميناء الدخيلة، حيث سيساهم المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات و الغلال والبضائع العامة.

وأوضحت الوزارة أن مشروع رصيف حاويات بميناء السخنة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة، وفق احدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في كافة المجالات في مصر في السكك الحديدية والنقل البري والموانىء الجافة والمناطق اللوجيستسة وانه يدعو كافة المستثمرين الدوليين والمحليين للاستثمار بها.

من جانبه، أعرب ايريك إيبي، عن سعادته بهذا التعاون والشراكة مؤكدا الحرص على الاستثمار في قطاع النقل البحري في مصر الذي يشهد تطورا كبيرا منوها عن الشركة فخورة بالتعاون مع وزارة النقل المصريين في مشروعين من اهم مشروعات النقل البحري بمصر.