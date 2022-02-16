شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير، وأشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأربعاء وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

كما يواصل بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى صرف معاشات فبراير، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

‏‎كما تتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.