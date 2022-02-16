"ميادة" تطلب خلع زوجها: " بخيل.. كسر مرايا مضيئة عشان فاتورة الكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "ميادة. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "جوزي بخيل لدرجة أنه كسر مرايتي الجديدة عشان خايف يدفع فاتورة الكهرباء عالية".

تروي "ميادة"(30 سنة): تزوجت من سنة ونصف من "محمد. ه" (41 سنة)، كاشير بمحل أكل، والمشكلة التي أعاني منها هي بخله الشديد الذى لم أعلمه قبل الزواج، فهو تظاهر أمامي بصفات مزيفة حتى أتمسك بالزواج.

أضافت الزوجة: "علمت بكل عيوبه بعد شهرين فقط من الزفاف وحاولت التعايش معها بكل طريقة، وصل الوضع بيننا الى نوم كل منا بغرفة منفصلة عن التانى، ويظل على حاله لا يريد التغير، حتى قمت بالعمل على مواقع التواصل الاجتماعي مندوبة مبيعات ومسئولة رد، ومن يومها ولا يقوم بترك قرش بالمنزل".

وقالت إنها حصلت على مكافأة من عملها عبارة عن "مرايا مضيئة" وعند تركيبها بغرفتها، كسرها زوجتها "الأنوار الكتير هندفع عليها فلوس كتير"، وبعد مشادة كلامية غادرت لمنزل أسرتها.

واختتم دعواها أنها بعد فترة تفكير أسبوع طالبته بالطلاق رفض الأمر، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع حملت رقم 371 لسنة 2021، ولا تزال منظورة حتى الآن.