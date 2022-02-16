وزير القوى العاملة يوجه ببحث صرف معاش لورثة مصري توفي بإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات- بحسب بيان صحفي، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب ورثة المواطن المصري "ي.م.ح" من محافظة الإسكندرية المتوفي والذي كان يعمل بإيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس" وآليات الحصول عليها.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير، من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو أشار فيه إلي أنه تحرك على الفور وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس" لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفي، وتبين أن مورثهم كان يحصل بالفعل على المعاش التقاعدي، وبالتالي يجوز لهم التقدم بطلب للحصول على معاش الورثة.

وقد قام الملحق العمالي بميلانو بالتواصل مع ورثة المتوفي وتم إرشادهم إلى الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك، وآلية التقديم للحصول على هذا المعاش.