كورونا في 24 ساعة| 56 وفاة جديدة.. الصحة تكشف آخر موعد لتلقي تنشيطية اللقاح بعد رسالة الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، خروج 1546 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 390489 حتى اليوم.

56 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

بأثر رجعي.. خصم 1% من أجور العاملين بالمطاعم السياحية اعتبارًا من راتب نوفمبر​

الصحة تكشف آخر موعد لتلقي الجرعة التنشيطية للقاح كورونا بعد رسالة الموعد

هونج كونج تستبعد تدابير إغلاق صارمة على غرار الصين مع انتشار الفيروس

خطوة غير مسبوقة.. كندا ترودو تلجأ للطوارئ لقمع الاحتجاجات على اللقاحات

توجه فورًا للمستشفى.. الصحة: احذر 4 أعراض خطيرة

جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز الـ413 مليون حالة