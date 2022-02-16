شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: برنامج رعاية غير القادرين يوفر الأجهزة التعويضية مجانا للمستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن برنامج رعاية غير القادرين يوفر الأجهزة التعويضية مجانا للمستفيدين من البرنامج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الدولة توفر أجهزة تعويضية وفق أفضل المعايير لغير القادرين، مؤكدة أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يولي اهتماما كبيرا بالبسطاء من المرضى، خاصة أنه يوفر كافة سبل الرعاية الطبية للمرضى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن ذلك يأتى في إطار دعم وتوفير الخدمات الطبية لغير القادرين وفق توجهات القيادة السياسية، مضيفة أن يمكن الاستعلام عن الخدمات المقدمة من خلال تطبيق صحة مصر.