شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تقديم عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة خلال شهر فبراير بعد توقف شهر يناير بالكامل بسبب الأعياد والاحتفالات.

وتأتى عظة البابا تواضروس وسط الإجراءات الاحترازية الكاملة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون بمشاركة عدد من الأباء والشمامسة الذين يرتلون الألحان الكنسية المختلفة.

وكان قداسته أعلن خلال آخر عظة له فى شهر ديسمبر عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعى خلال شهر يناير بالكامل، مضيفا أنه يستأنف أول فبراير ربما بحضور الشعب، قائلا "سنتوقف عن اجتماعنا خلال شهر يناير كالمعتاد، لأنه شهر الأعياد كلها ونحتفل فيه، وبعدها تأتى فى آخره إجازة نصف العام، وبنعمة ربنا نعود يوم الأربعاء 2 فبراير 2022، وإذا كانت الأمور مواتية نرجع بحضور شعبي بدلًا من المُحاضرات الت على الهواء التي بدون الشعب."

جدير بالذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير فى مطعم الكلية الإكليريكية.