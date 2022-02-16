شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل فى تطوير مدينة إسنا التاريخية ومعبد خنوم الفرعونى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا الخليج 365 استمرار العمل فى المشروع القومى وخطة تطوير إسنا التاريخية، عبر بدء عمليات الإزالات للمنازل المتهالكة والتى تحيط بمعبد إسنا بمساحة 2074 مترا، وذلك ضمن خطط تطوير المدينة التاريخية الذي يجرى على قدم وساق برعاية وزارة السياحة والآثار، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر.

وتم البدء فى العمل استمرارا للعمل فى مشروع مدينة إسنا التاريخية والتراثية، والبدء فى إحياء مدينة إسنا التاريخية فى منطقة معبد اخنوم، وإزالة منطقة خلف المعبد، وعمل ساحة كبيرة للمعبد ومركز ثقافى متطور ومنطقة كافيهات عالمية، وتطوير وترميم وتأهيل منطقة المعبد والممشى السياحى الجديد.



خطة تطوير إسنا التاريخية مستمرة بإزالة المنازل المتهالكة حول معبد خنوم (1)



خطة تطوير إسنا التاريخية مستمرة بإزالة المنازل المتهالكة حول معبد خنوم (2)



خطة تطوير إسنا التاريخية مستمرة بإزالة المنازل المتهالكة حول معبد خنوم (3)