شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تحذر من تسطح القطارات والركوب بين الفواصل و200 جنيه للمخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة السكة الحديد جمهور المسافرين من تسطح القطارات أو الركوب بين فواصل العربات لما يمكن أن يعرض هذا الفعل حياتهم للخطر، مؤكدة أنها تفرض غرامة فورية على المخالفين لهذه التعليمات تبلغ 200 جنيه .

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن الهدف من هذه التعليمات تحقيق الانضباط بالمرفق والحفاظ على سلامة وحياة الركاب، لافتة إلى أنه يتم تحصيل الغرامة فوريا، وتحرير محاضر بمكاتب الشرطة بالمحطات للممتنعين عن الدفع الفوري للغرامة.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أن الراكب الذى يرفض دفع الغرامة فورا يتم تسليمه فى أول محطة وقوف للقطار ليتم تحرير محضر شرطة، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، كما يتم القيام بحملات التفتيش على المخالفين وضبطهم من قبل جهات التفتيش بالسكة الحديد بالاشتراك مع شرطة السكة الحديد.