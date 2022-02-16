شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وانخفاض وعدم استقرار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل ، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء .

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى :



درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 فبراير : القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 فبراير : القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 10 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 فبراير : القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 فبراير : القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة



درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 فبراير : القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20 فبراير : القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة