شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من مديريات التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول وذلك عقب اعتمادها بنسب النجاح التي تقرها كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية، حيث تم العمل فى كنترول المديريات وفقاً للتعليمات والضوابط التي تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب.

يقدم الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب والطالبات في محافظات الغربية والشرقية ودمياط والمنوفية ومطروح وأسوان وشمال سيناء والأقصر وبني سويف وكفر الشيخ بعد اعتمادها من قبل المحافظين