أخبار مصر

تعرف على 17 تجمعا تنمويا بشمال سيناء أقامتها الدولة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 17 تجمعا تنمويا بشمال سيناء أقامتها الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فى شمال سيناء الاستعدادت لتوزيع قطع أراض زراعية، ومساكن التجمعات التنموية التى اقامتها الدولة  لتعمير مناطق سيناء .

قال محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن التوزيع عتبارا من أول أبريل المقبل على أن يكون توزيع المرحلة الأولى في 25 أبريل لمقبل .

واشار ان  مساحة  أراضى قدرها 5 أفدنة لكل منزل بكل تجمع ويضم مدارس والوحدات الصحية والمساجد ومراكز الشباب والدواوين، و10 محلات تجارية ووحدات التحلية والجمعيات الزراعية الى جانب تواجد أدوات الرى والشتلات الزراعية ، وهناك دراسة لاقامة مراكز فرعية لبحوث الصحراء، للتوعية بالمحاصيل الممكن زراعتها في كل تجمع طبقا لنوعية التربة والمياه وغير ذلك من المعاملات .

وأوضح انه سيق الاعلان عن طرح التجمعات التنموية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء خلال أكتوبر الماضى، باجمالى عدد 17 تجتمعا تنمويا " سكنى / زراعى "من بينهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء .. حيث تم التقديم اليكترونيًا ، وسيتم التوزيع الكترونيا كمرحلة أولى في أبريل المقبل .

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا