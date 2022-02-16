شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 17 تجمعا تنمويا بشمال سيناء أقامتها الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فى شمال سيناء الاستعدادت لتوزيع قطع أراض زراعية، ومساكن التجمعات التنموية التى اقامتها الدولة لتعمير مناطق سيناء .

قال محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن التوزيع عتبارا من أول أبريل المقبل على أن يكون توزيع المرحلة الأولى في 25 أبريل لمقبل .

واشار ان مساحة أراضى قدرها 5 أفدنة لكل منزل بكل تجمع ويضم مدارس والوحدات الصحية والمساجد ومراكز الشباب والدواوين، و10 محلات تجارية ووحدات التحلية والجمعيات الزراعية الى جانب تواجد أدوات الرى والشتلات الزراعية ، وهناك دراسة لاقامة مراكز فرعية لبحوث الصحراء، للتوعية بالمحاصيل الممكن زراعتها في كل تجمع طبقا لنوعية التربة والمياه وغير ذلك من المعاملات .

وأوضح انه سيق الاعلان عن طرح التجمعات التنموية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء خلال أكتوبر الماضى، باجمالى عدد 17 تجتمعا تنمويا " سكنى / زراعى "من بينهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء .. حيث تم التقديم اليكترونيًا ، وسيتم التوزيع الكترونيا كمرحلة أولى في أبريل المقبل .