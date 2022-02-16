بحبك يا صاحبى.. قراء الخليج 365 يشاركون بصور أصحابهم: رب أخ لم تلده أمك

شارك القارئ محمد البلشي مع صديقه أحمد شبل، قائلا :"ومن أكتر المواقف اللي أثرت في كنا متخانقين أنا وهو، وفي نفس الوقت حصل خلاف بيني وبين واحد صاحبنا تالت، هو اللي صلح ما بينا برغم أني زعلان معاه".

شارك القارئ امير منصور، بصوره وصديقه، أحمد علام، : صاحبي ، وتمنى عبر رسالته إلى خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع لأن يسمحه ويصالحه لأنه زعلانن منه.

شارك القارئ فريد إبراهيم، بصوره وصديقه، أحمد لطفى، قائلا له " رب أخ لم تلده أمك، دا أخويا وصاحبي وكل حاجة حلوه بالنسبة لي، حصل منه مواقف كتير مجدعة معايا، بس حالياً فيه سوء تفاهم بيننا عاوز أقوله، إن ليك معزة خاصة عندي يأحمد يا لطفي، ومتزعلش مني، حقك علي، أخوك فريد إبراهيم، وربنا يرجع المودة والمحبة والصلح بيننا علي ايد موقع الخليج 365".



الصديق

شارك أحد القراء عبر خدمة "صحافة المواطن"، باليوم السابع، بصورة تجمعه مع صديقه، قائلاً:" أنا وصديقي أحمد الأمام أخويا، رغم إنى أكبر منه بأكتر من12 سنة، إلا أن هو مثلى الأعلى كريم وطيب وهينأ ولينأ رغم أنه من بلدتانيه خالص عن بلدنا المسافات بين تيجى100 كيلواأ إلا أنى مبستغناش عنه، وبقوله "بحبك يا صاحبى".



الصحاب

صداقات وعيش وملح ومواقف مبهجة وأخرى حزينة يعيشها الأصدقاء مع بعض ليكونوا أكثر من الأخوات في بعض الأحيان، فالمواقف هى التى تحكم العلاقات الإنسانية.