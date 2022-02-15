شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 70.5%، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعلى الألفى، نقيب المعلمين، والدكتور عاطف علم الدين.

ويمكن لأبناء محافظة بورسعيد معرفة نتيجتهم من هنا..

ومن جانبه، وجه الدكتور أكرم حسن، الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعمه الدائم للعملية التعليمية بالمحافظة ولجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية كل فى نطاق ‏اختصاصه لما تم بذله من جهد لتأمين اللجان والحفاظ على صحة وسلامة القائمين عليها و الطلاب.‏

وينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية فى عددٍ من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد اعتمدها بنسب نجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه، حيث يتيح ”الخليج 365” نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.

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