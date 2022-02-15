شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأخدود العلوى يؤدى لحالة من عدم استقرار الطقس بداية من الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه منذ بداية الأسبوع والطقس مستقر تماما، ودرجات الحرارة إلى حد ما ارتفعت قليلا مقارنة بالأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن الجو يكون معتدل أثناء النهار وخاصة مع سطوع الشمس طوال فترات النهار.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامى رضوان، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "بداية من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد، سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والأخدود العلوي هو عبارة عن منخفض جوى في طبقات الجو العليا".

وقال: "هناك منخفضين جويين إحداهما من البحر الأحمر والأخر من البحر المتوسط، سيلتقيان على جمهورية مصر العربية، وتلاقي المنخفضين مع الأخدود العلوي، سيؤدي لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهو ما يؤدى إلى تكون السحب وسقوط الأمطار والتى ستكون متفاوتة الشدة وستمتد إلى القاهرة والإسكندرية.. وقد تشهد سيناء سيول".