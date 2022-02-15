انقطاع المياه 8 ساعات يوم الجمعة بمركز ومدينة البدرشين بالجيزة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة البدرشين وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 18/2/2022 وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت الموافق 19/2/2022 ولمدة 8 ساعات.

محمد يوسف

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