شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التمويل العقاري: مميزات الإسكان المتوسط جعلته قريبا من الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق التمويل العقارى، إن عدد المواطنين الذين سجلوا عبر موقع الصندوق لحجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة، بلغ عددهم 10 آلاف مواطن، موضحة أن الصندوق أطلق الفيديو التعريفى لطريقة التسجيل في التمويل العقارى أمس الثلاثاء حقق 40 ألف مشاهدة حتى الآن.

وطمأنت "مى عبد الحميد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية،المواطنين، مؤكدة أن من دفع المقدم ولم يستكمل الأوراق المطلوبة سوف تتاح له الفرصة لاستكمالها، وتابع: "التمويل العقارى قد يصل إلى 30 سنة".

وأكدت "مى عبد الحميد"، أن الإسكان المتوسط لسكن مصر ودار مصر وجنة، به العديد من المميزات مثل طول مدة السداد وتراجع الفائدة، ما جعله أقرب للإسكان الاجتماعى، وتابعت: "طالما دفعت المقدم سيتاح لك استكمال الأوراق.. والفائدة نقصت والمدة طالت وجعلت الإسكان المتوسط قريب من الإسكان الاجتماعى".