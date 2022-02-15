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الكنيسة الكاثوليكية تنهى استعداداتها لقداس الأنبا يوحنا قلته

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء اليوم، صلاة رفع بخور عشية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبي الأنبا يوحنا قلته.

 

 

 

جدير بالذكر أن بقية مراسم صلاة القداس والجناز لمثلث الرحمات نيافة الأنبا يوحنا قلته، ستكون في المواعيد التالية:

 

 

 

الأربعاء 16 فبراير: من العاشرة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا: للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين. وستكون صلاة القداسالإلهي والجناز والدفن الساعة الواحدة ظهرًا.

 

 

 

ويستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر،وذلك يوم الأربعاء ١٦ فبراير من من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساء.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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