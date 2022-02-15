نشرة الحوادث.. حكم ضد مُتسابق "ذا فويس" وحظر نشر بقضية "شقة الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

الداخلية: مصرع 7 عناصر جنائية إثر تبادل إطلاق نار مع الأمن بالمنوفية

أعلنت وزارة الداخلية مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بالمنوفية.

تخفيف حبس المتهم بضرب "سيدة الوراق" من 5 سنوات لـ60 يومًا

قضت محكمة جنح مستأنف الوراق، اليوم الثلاثاء، بتخفيف حكم حبس "وائل. ن" المتهم بالاعتداء بالضرب واستعراض القوة على شقيقة زوجته في القضية المعروفة بـ"سيدة الوراق" من 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، للحبس شهرين وغرامة ألفين جنيه.

حُكم بإيداع مُتسابق "ذا فويس كيدز" دار رعاية لضربه زميله

قضت محكمة الطفل، اليوم الثلاثاء، بإيداع مُتسابق "ذا فويس كيدز" السابق إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتعديه على زميله، بمفتاح سيارة وإصابته بالجمجمة.

استئناف القاهرة تقرر حظر النشر بقضية "شقة الزمالك"

أصدر المستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بشقة الزمالك.

كواليس حريق مستشفى للطب النفسى وعلاج الإدمان بالهرم

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، الثلاثاء، تفاصيل حريق اندلع بمصحة لعلاج الإدمان بهضبة الأهرام، غرب المحافظة.

الداخلية تنفي إصابة الإخواني محمد بديع بكورونا

نفت وزارة الداخلية، صحة ما تناولته بعض القنوات والصفحات الموالية للجماعة الإرهابية بشأن إصابة الإرهابي المحكوم عليه محمد بديع بفيروس "كورونا".