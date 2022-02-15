قضية "طفل ذا فويس".. ماذا يعني حُكم إيداعه ومتى ينتهي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة الطفل، اليوم الثلاثاء، بإيداع مُتسابق "ذا فويس كيدز" السابق إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتعديه على زميله، بمفتاح سيارة وإصابته بالجمجمة.

وعن تفاصيل القرار، يقول المحامي عبدالرازق مصطفى، إن المادة 101 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 حددت 8 تدابير احترازية يجوز لمحكمة الطفل أن تحكم بها على الطفل أقل من 15 سنة ميلادية، وفي حالة "طفل ذا فويس" فإنه لم يبلغ من العمر 14 عامًا، وقررت المحكمة اختيار التدبير الثامن بإيداعه إحدى دور الرعاية.

وأضاف "مصطفى" الباحث والخبير الحقوقي، أن المادة 7 حظرت تحديد مدة للإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعي، وأوجبت على المحكمة متابعة أمر الحدث (الطفل) بتقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورًا أو إبداله حسب الاقتضاء.

وأكدت المادة على المحكمة أن تراعي أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.

وأشارت المادة 110 إلى أن التدبير (الإيداع في حالة طفل ذا فويس كيدز) ينتهي حتمًا ببلوغه الحادية والعشرين.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم لمحكمة جنايات الطفل، بعدما تسلمت تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 1537 لسنة 2021 جنح الطفل، الشهيرة إعلاميًا بطفل "ذا فويس كيدز"، والمتهم فيها الطفل معاذ محمد، بالاعتداء بالضرب بمفتاح سيارة على صديقه الطفل "حسن شريف"، وإصابته في الجمجمة.

وكشف التقرير أن بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين أن إصابته الأصلية كانت ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث مثل الرواية الواردة بمذكرة النيابة العامة "الضرب باستخدام مفاتيح معدنية مثبتة بميدالية استقر منها جسم معدني مفتاح السيارة"، بفروة الرأس وتم رفعه وإزالته.