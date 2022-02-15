شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يكلف منال حافظ بإدارة المدينة الجامعية للطالبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، قرارا بتكليف منال حافظ على أحمد مديرة إدارة الأمن الإداري بقطاع كليات البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، للقيام بعمل مديرة المدينة الجامعية لطالبات جامعة الأزهر بمدينة نصر.

تدرجت مديرة المدينة الجامعية للطالبات الجديدة في التعليم بمراحلة المختلفة حتى حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية، والتحقت بالعمل في إدارة الأمن الإداري بجامعة الأزهر بالقاهرة، وتنقلت في العمل بين مختلف كليات فرع البنات بمدينة نصر، وأثبتت كفاءة عالية فى الانضباط والالتزام منذ التحاقها بالعمل، حيث تمتلك شخصية متميزة تتسم بالإخلاص في العمل حظيت بحب وتقدير زملاء العمل جميعا، إضافة إلى ذلك حظيت بتقدير من جميع قيادات الجامعة لدورها البارز والمتميز منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم.

حصلت منال حافظ على العديد من الدورات التدريبية في المجالات الأمنية، والحاسب الآلى، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بجانب ذلك اجتازت بنجاح الدورة التثقيفيه للدراسات الاستراتيجية والأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكريه العليا، وفي عام 2015 صدر قرار بتكليفها مديرة لإدارة أمن قطاع كليات البنات والمدن الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وحتى صدور قرار الدكتور رئيس الجامعة اليوم بتكليفها مديرة للمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.