شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن أسماء المؤهلين للتصفية النهائية بمسابقة الأسرة القرآنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف الأسماء التى حققت درجات تؤهلها للتصفية على المراكز الأربعة الأول بمسابقة الأسرة القرأنية، وأكدت الوزارة أن عليهم الحضور يوم السبت القادم الموافق 19/2/2022 بديوان عام الوزارة في تمام الساعة العاشرة صباحا.

والأسماء المؤهلة هى:

1. محمود أحمد محمود مخلص- الغربية

2. ميادة محمود أحمد مخلص -الغربية

3. أحمد محمود أحمد مخلص -الغربية

4. محمود أحمد حسن منجود- الفيوم

5. أحمد محمود أحمد حسن -الفيوم

6. عبدالرحمن محمود أحمد حسن- الفيوم

7. عبدالله شحاته فوزى شحاته- المنوفية

8. فوزي شحاته فوزي شحاته- المنوفية

9. أحمد شحاته فوزي شحاته -المنوفية

10. عماد محمد طه على- الدقهلية

11. سلمى عماد محمد طه -الدقهلية

12. جنى عماد محمد طه- الدقهلية

13. محمد حسين سعد إبراهيم- القليوبية

14. أحمد محمد حسين سعد- القليوبية

15. عبد العزيز محمد حسين سعد- القليوبية

16. أحمد سعيد محمد القزاز -البحيرة

17. عبد الله سعيد محمد القزاز -البحيرة

18. محمد سعيد محمد القزاز- البحيرة

19. نيرة محمد حسن الرمادي -البحيرة

20. زينب محمد حسن الرمادي- البحيرة

21. نور الدين محمد حسن الرمادي- البحيرة

22. عايدة أحمد محمود مخلص- الغربية

23. مصطفى محمد فتحي ناصف - الغربية

24. جهاد محمد فتحي ناصف - الغربية