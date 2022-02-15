شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.11% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادى، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 80.11% للإعدادية العامة.

ويتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأصدق التهاني لأبناء المحافظة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني موجهاً الشكر لرجال التربية والتعليم، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الغربية.

وصرح وكيل الوزارة أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88870 طالب وطالبة حضر منهم 88723 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 80.11% كما تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 4729 طالب وطالبة، حضر منهم 4581 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح بينهم 85.11% في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% و 97.3% للصم.