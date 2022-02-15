شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم سيبرانى على وزارة الدفاع الأوكرانية وعدد من البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت وزارة الدفاع الأوكرانية وعدد من البنوك فى البلاد لهجوم سيبرانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، إن الوضع الحالى فى أوكرانيا وحولها مقلق للغاية، مؤكدة أن روسيا تحتاج إلى خفض التصعيد، وتحتاج كذلك إلى إنهاء التهديد الذى يواجه أوكرانيا.

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية، خلال محادثات مع نظيرها الأوكرانى، أوليكسي ريسنيكوف، بحسب بيان اليوم الثلاثاء: "تلتزم ألمانيا التزامًا راسخًا بالحل السلمى للنزاع، لكنه من الواضح أيضًا أن الحق في التحرر من التحالفات ليس ورقة مساومة، نحن نعمل بلا كلل من أجل سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ومن المهم بالنسبة لي تعزيز ومواصلة العلاقات الأوكرانية الألمانية وتعاوننا الثنائي".

وشددت على أن أوكرانيا تظل ذات أهمية سياسية أمنية بارزة بالنسبة لألمانيا وأوروبا، قائلة: "نواصل دعم أوكرانيا سياسيًا وماليًا وأيضًا في المجال العسكري"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الألمانية كثفت تعاونها العملي بشكل ملحوظ منذ عام 2014.