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مواعيد وأماكن إلقاء نظرة الوداع وصلاة الجناز والعزاء للأنبا يوحنا قلته

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الكاثوليكية صباح اليوم الثلاثاء، وفاة صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك.

 

وخلال السطور التالية ننشر مواعيد صلاة الجنازة والعزاء للأنبا يوحنا قلته

 

1- اليوم الثلاثاء 15 فبراير: من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء: عرض الجثمان بالكاتدرائية، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من الأقباط الكاثوليك.

 

2- غدا الأربعاء 16 فبراير: من العاشرة صباحًأ وحتى الواحدة ظهرًا: للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع، وستكون صلاة القداس الإلهى والجناز والدفن الساعة الواحدة ظهرًا.

 

3- ويستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، وذلك غدا الأربعاء 16 فبراير من من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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