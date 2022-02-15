شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد وأماكن إلقاء نظرة الوداع وصلاة الجناز والعزاء للأنبا يوحنا قلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الكاثوليكية صباح اليوم الثلاثاء، وفاة صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك.

وخلال السطور التالية ننشر مواعيد صلاة الجنازة والعزاء للأنبا يوحنا قلته

1- اليوم الثلاثاء 15 فبراير: من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء: عرض الجثمان بالكاتدرائية، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من الأقباط الكاثوليك.

2- غدا الأربعاء 16 فبراير: من العاشرة صباحًأ وحتى الواحدة ظهرًا: للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع، وستكون صلاة القداس الإلهى والجناز والدفن الساعة الواحدة ظهرًا.

3- ويستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، وذلك غدا الأربعاء 16 فبراير من من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء.