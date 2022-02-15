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لو عاوز تشارك فى مسابقة الموهبة والإبداع بجامعة القاهرة.. اعرف الشروط.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاق جامعة القاهرة النسخة الأولى من مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعي"، والتي تنظمها الجامعة في مسارين لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات.

وتكون مجالات مسابقة الموهبة والإبداع وتطوير الوعي هي: الآداب وتتضمن (الشعر والقصة والمسرحية)، والفنون وتتضمن (الفنون التشكيلية، والفنون الأدائية، والفنون التطبيقية) والعلوم وتتضمن (الابتكارات والاختراعات العلمية في مختلف مجالات العلوم، والإبداع في العلوم الاجتماعية).

ونوضح فيما يلى الشروط المطلوبة للمشاركة فى مسابقة الموهبة والإبداع بجامعة القاهرة..

 

شروط المشاركة فى مسابقة جامعة القاهرة

شروط المشاركة فى مسابقة الجامعة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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