شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة فلسطين يهدون درع الأوقاف لـ"مختار جمعة" تقديرا لدعم مصر القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الشيخ حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، والدكتور محمود صدقي الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية وقاضي قضاة فلسطين وأئمة فلسطين المشاركون في الدورة التدريبية المشتركة درع وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري تقديرًا لجهوده الدعوية ودوره البارز في نشر الفكر الوسطي المستنير ، ومواقف مصر الثابتة في دعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ حاتم محمد حلمي وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني ، والدكتور محمود صدقي الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية وقاضي قضاة فلسطين، الأئمة من مصر وفلسطين المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة اليوم الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبحضور عدد من واعظات وزارة الأوقاف.

ووجه الأئمة والوزير الفلسطني ، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الدائم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن تدريب وتأهيل الأئمة والواعظات قضية توليها وزارة الأوقاف أولوية أولى ، وتطبيق للحكمة التي تقول: العلم من المَهد إلى اللَّحد ، فلا سبيل إلى الوصول إلا بالإتقان ، مؤكداً أنه أصبح لدينا نخبة من الأئمة والواعظات نفخر بهم ، وأن الوزارة قامت بجهود مضنية لتدريبهم وتأهيلهم ، مبينًا أن التدريب المشترك بين أئمة مصر وغيرها من دول العالم ليس فقط من أجل التدريب بل لتحقيق التعايش والتفاهم وتبادل الخبرات بين أئمة البلدين ، كما أوضح معاليه أن أكاديمية الأوقاف الدولية تقدم العديد من الدورات المتقدمة على أيدي لجنة من كبار العلماء في مختلف التخصصات والمجالات.

كما أكد وزير الأوقاف أن البرنامج الذي قدمته وزارة الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة الفلسطينيين والمصريين كان متميزًا جدًا حيث حاضر في هذا البرنامج كبار أساتذة الجامعات المصرية منهم : فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ، والدكتور عبد الله مبروك النجار عضو هيئة كبار العلماء والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية ، وغيرهم من كبار العلماء المتخصصين ، وأن الهدف من هذا البرنامج المشترك إرسال رسالة أكبر من أن تكون رسالة علمية فقط ، ولكنها رسالة علمية وقومية مفادها "لستم وحدكم .. فنحن معكم".