شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان: عالجنا موقع حجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة والرابط يعمل الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزارة الاسكان تعلن عمل رابط حجز الوحدات السكنيةنصح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، المواطنين بعدم التسرع في حجز مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، لافتاً إلى أن هناك إقبال غير عادى على الحجز بدأ منذ صباح اليوم، مشيراً إلى أنه تم إجراء معالجات للموقع الإلكترونى والآن يعمل لدى الجميع، وتابع:" لا يوجد أولوية ولا أفضلية لمن يسجل الأول خلال الفترة المفتوحة للتسجيل من 15 فبراير إلى 8 مارس ".

وأضاف "خطاب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة "dmc"، أن أولوية التسجيل ستكون يوم 16 مارس عقب الانتهاء من عملية رفع البيانات والأوراق المطلوبة، وتابع:" وعلى الجميع مراجعة الأوراق بشكل جيد حتى لا يضيع الفرصة".

وأكد "خطاب"، أن أي ورقة سيتم تقديمها ستجعل القسط يتناسب مع الدخل وعلى الذين لديهم أعمال حرة التسجيل مع مكتب محاسب قانونى والحصول على الأوراق اللازمة لدخولهم من أجل التقدم بها للحجز، حتى يكون القسط مناسب لدخله.