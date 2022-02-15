شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف وخطوات التسجيل والتقدم لـ"عمال المساجد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاففتحت بوابة الوظائف الحكومية اليوم الثلاثاء، رابط التقديم على وظائف وزارة الأوقاف المصرية، ويستمر فتح رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف المصرية من اليوم الثلاثاء 14 فبراير وحتى 2 مارس المقبل، وذلك التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث تشمل وظائف الأوقاف 1000 إمام و1000 عامل مسجد.

رابط تقديم مسابقة وزارة الأوقاف ​ويتم التقديم لمسابقة على رابط وظائف وزارة الأوقاف وهو :https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==





خطوات التقديم على وظائف وزارة الأوقاف

1- بعد فتح رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف المصرية يتم اختيار وظائف وزارة الأوقاف

2 - الدخول للصفحة الرئيسية واختيار وظائف إمام وخطيب ومدرس (تعاقد)

3 - ملء البيانات المطلوبة مع التأكد من توافر كافة الشروط

بوابة الوظائف الحكومية

ووفقا لبوابة الوظائف الحكومية فإن شروط التعاقد على 1000 وظيفة عامل مسجد والأوراق المطلوبة هي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا .

- مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية) .

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .

- صورة المؤهل .

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعلن فتح باب التقديم للتعاقد على عدد 1000 متقدم لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس، و1000 عامل مسجد، وذلك بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية يوم 15 فبراير الجاري حتى 2 مارس المقبل.

بوابة الوظائف الحكومية

وطلب الجهاز على الراغبين فى شغل الوظائف التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والتى تحتوى على الوصف الوظيفى والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.