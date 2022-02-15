شكرا لقرائتكم خبر عن تخرج الدفعة الثانية لبرنامج الإرشاد بالقاهرة التاريخية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالقاهرة التاريخية وبالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار تحت عنوان: "أصدقاء القاهرة التاريخية"، تم تخريج الدفعة الثانية لبرنامج الإرشاد بالقاهرة التاريخية.

وأوضح العميد هشام سمير المشرف العام على إدارة القاهرة التاريخية أن مبادرة "أصدقاء القاهرة التاريخية" تستهدف تدريب طلبة الجامعات من كليات الآثار والإرشاد السياحي والآداب قسم التاريخ، بشكل تطوعي على شرح المواقع الأثرية بالقاهرة التاريخية بما يعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لهم وخلق جيل يعي قيمة حضارته وتاريخه.

ويشمل البرنامج التدريبي تنظيم عددا من الجوالات السياحية لتدريب الطلبة على شرح المواقع الأثرية الموجودة بالقاهرة التاريخية كشارع المعز وجامع الأزهر الشريف وأسوار القاهرة الفاطمية وشارع الصليبة بمنطقة الخليفة بالإضافة إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي وقصر المنسترلي ومقياس النيل وغيرها.

ومن جانبها، قالت داليا الجوهري مدير عام إدارة الوعي الأثري بالقاهرة التاريخية، إنه يشترط على المشاركين بالبرنامج اجتياز عدد مرات محددة للمشاركة حتي يتسنى لهم الحصول على شهادة التخرج من البرنامج وذلك بعد تقييم هذه المشاركة وطريقة شرحهم ومدى كفائتهم أثناء التدريب.