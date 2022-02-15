شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته بكورونا.. وتسجل 669 شهيدا منذ بداية الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور إبراهيم مخلص، أستاذ جراحة المسالك البولية بطب الإسكندرية الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى تسجيلها (669) شهيدا منذ بداية جائحة كورونا

كانت قد أعلنت نقابة الأطباء، عن تقديمها منذ بدء جائحة كورونا الدعم لعدد 423 أسرة لشهداء الأطباء بمبلغ إجمالي 18 مليون و993 الف جنيه، وهذا بخلاف الدعم المقدم إليهم من اتحاد المهن الطبية، وجددت مطالبات نقابة الأطباء بحقوق شهداء الأطباء في معاش استثنائى وتعويض مادى ومعنوى مناسب لأسرهم و كذلك بدل عدوى مناسب لجميع الأطباء وأعضاء الفريق الطبي.