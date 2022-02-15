شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021/2022 بنسبة نجاح 81.83 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة نجاح بلغت 81.83%، حيث تقدم لأداء الامتحان 136817 طالب وطالبة حضر منهم 136142.

حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 81.59٪ وتقدم لأداء الامتحان 134660 طالب وطالبة حضر منهم134115.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.96 % حيث تقدم لأداء الامتحان 2091 طالب وطالبة حضر منهم 1961.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100% حيث تقدم لأداء الامتحان 55 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81 % حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالب وطالبة.



اعتماد نتيجة الإعدادية في الشرقية

اعتماد نتيجة الإعدادية في الشرقية