شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار وحدات مشروع سكن مصر ومقدمات الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار وحدات مشروع سكن مصر ومقدمات الحجز وأنظمة السداد، والتى جاءت كالتالى..

يتم طرح المشروع فى نحو 9 مدن جديدة مساحة الوحدات تتراوح ما بين 106 م2 إلى 133 م2

مقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه

نسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.05

المدن المتاح بها الوحدات هى " الشروق - القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة – بدر - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط".

إجمالى عدد الوحدات 3308 وحدات سكنية

فى مدينة الشروق يتم طرح 672 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 747 ألف جنيه تقريبًا إلى 984 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6715 جنيهًا.

فى مدينة القاهرة الجديدة يتم طرح 215 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 855 ألف جنيه تقريبًا إلى 999 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 7685 جنيهًا.

فى مدينة حدائق أكتوبر يتم طرح 499 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 724 ألف جنيه تقريبًا إلى 846 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 6510 جنيهات.

فى مدينة المنيا الجديدة يتم طرح 209 وحدات سكنية ويتراوح سعرها ما يبن 456 ألف جنيه تقريبًا إلى 534 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 4105 جنيهات.

فى مدينة بدر يتم طرح 82 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 560 ألف جنيه تقريبًا إلى 607 آلاف جنيه تقريبًا، وسعر المتر يبلغ 5035 جنيهًا.

فى مدينة أكتوبر الجديدة يتم طرح 1117 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 712 ألف جنيه تقريبًا إلى 833 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 6405 جنيهات.

فى مدينة العبور الجديدة يتم طرح 152 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 681 ألف جنيه تقريبًا إلى 796 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6120 جنيهًا.

فى مدينة دمياط الجديدة يتم طرح 32 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 729 ألف جنيه تقريبًا إلى 791 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6555 جنيهًا.

فى مدينة ناصر غرب أسيوط يتم طرح 330 وحدة سكنية ويتراوح سعرها من 450 ألف جنيه تقريبًا إلى 526 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 4050 جنيهًا.