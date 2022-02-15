شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار وحدات مشروع دار مصر ومقدمات الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار وحدات مشروع دار مصر ومقدمات الحجز وأنظمة السداد، والتى جاءت كالتالى..

يتم طرح المشروع فى نحو 7 مدن جديدةمساحة الوحدات تتراوح بين 100 متر وحتى 150 مترامقدم جدية حجز يبلغ 60 ألف جنيهنسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.02

المدن المتاح بها الوحدات هى " الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة، بإجمالي 1792 وحدة سكنية.

فى مدينة الشروق يتم طرح 70 وحدة سكنية وسعرها يتراوح ما بين 916 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و374 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 8730 جنيهًا.

فى مدينة حدائق أكتوبر يتم طرح 211 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 728 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و92 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6935 جنيهًا.

فى مدينة بدر يتم طرح 394 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 824 ألف جنيه تقريبًا إلى 888 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 5925 جنيهًا.

فى مدينة السادات يتم طرح 410 وحدات سكنية ويتراوح سعرها بين 532 ألف جنيه تقريبًا إلى 799 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5075 جنيهًا.

فى مدينة 15 مايو يتم طرح 218 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 583 ألف جنيه تقريبًا إلى 874 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5555 جنيهًا.

فى مدينة العاشر من رمضان يتم طرح 398 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 562 ألف جنيه تقريبًا إلى 843 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5355 جنيهًا.

وفى مدينة برج العرب الجديدة يتم طرح 91 وحدة سكنية بمدينة برج العرب الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 612 ألف جنيه تقريبًا إلى 760 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5075 جنيهًا.