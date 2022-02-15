واحة على شكل قلب.. وكالة ناسا تنشر صورة للفيوم في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نشرت وكالة ناسا الدولية، صورة بالأقمار الصناعية لمحافظة الفيوم بعنوان واحة على شكل قلب وذلك بالتزامن مع عيد الحب.

وقال الوكالة في منشور عبر صفحتها علي الفيس بوك: "أثناء وجوده في مدار حول مصر، التقط رائد فضاء في محطة الفضاء الدولية (ISS) صورة لهذا الحوض على شكل قلب على حدود نهر النيل والصحراء الغربية وهو منخفض، معروف باسم واحة الفيوم، على مساحة تزيد عن 1200 كيلومتر مربع (450 ميلًا مربعًا) وتشكل من قاع بحيرة مويريس القديم.

وأضاف المنشور: تملأ المزارع والبساتين المنخفض وتصطف على الضفاف الغربية لنهر النيل البقع الرمادية الصغيرة العديدة هي قرى وبلدات في المناطق الزراعية المزروعة بكثافة ودعمت المنطقة الحياة البشرية لأكثر من 8000 عام وتوفر الموارد للعديد من أنواع الطيور والأسماك، فضلاً عن الغزلان النحيلة المهددة بالانقراض ويوجد بها بحر يوسف، الذي يربط النيل بواحة الفيوم، وتشكل في الأصل كفرع طبيعي للنهر في عام 2300 قبل الميلاد، تم توسيعه وتعميقه في قناة للمساعدة في تنظيم التدفق إلى الواحة. تنقل القناة المياه العذبة والرواسب إلى المنطقة قبل تصريفها في بحيرة قارون.

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