وفاة المستشار وحيد عوض نائب هيئة قضايا الدولة في حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

توفيَّ اليوم الثلاثاء، المستشار وحيد عوض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئاسة المكتب الفني بالهيئة في حادث سير بطريق العروبة بدائرة مصر الجديدة.

المستشار وحيد عوض تخرَّج من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد عام 1982 وعين عضوا قضائيا بالهيئة عام 1985.

كان المستشار وحيد أحمد عوض تولى رئاسة عدد من الأقسام القضائية وعمل بالتفتيش الفني بالهيئة كما سبق له العمل أمينا عاما للهيئة.

وانتدب المستشار وحيد أحمد عوض مستشار قانونيا لبنك الاستثمار القومي وجهاز شئون البيئة والمجلس القومي للشباب.