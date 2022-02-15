7 مارس.. مرافعة دفاع المتهمين بقضية "التخابر مع داعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت اليوم الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين بقضية "التخابر مع داعش" لجلسة 7 مارس المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتضم القضية كلا من: معتز توفيق "أبو خالد الشامي"، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي "دودج"، مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا"، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف، "أجنبي الجنسية"، وخضر دوجييف، "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون، "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي، "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد، "مصري الجنسية".