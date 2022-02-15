حكم نهائي.. تخفيف حبس المتهم بضرب "سيدة الوراق" من 5 سنوات لـ60 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح مستأنف الوراق، اليوم الثلاثاء، بتخفيف حكم حبس "وائل. ن" المتهم بالاعتداء بالضرب واستعراض القوة على شقيقة زوجته في القضية المعروفة بـ"سيدة الوراق" من 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، للحبس شهرين وغرامة ألفين جنيه.

وجاء في نص الحكم ببراء المتهم من تهمة البلطجة وحبسه شهرين عن جريمة الضرب، وغرامة 2000 جنيه عن تهمة السب والقذف.

كان تبلغ لقسم شرطة الوراق بالجيزة من ربة منزل بتضررها من زوج شقيقتها "وائل" له معلومات جنائية؛ لاتهامه بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها "بكدمة بالوجه" لوجود خلافات بينه وبين زوجته "شقيقة المجنى عليها".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط المشكو فى حقه، وأقر بارتكابه الواقعة والتعدي على المجني عليها كما جاء بمقطع الفيديو؛ بسبب تدخلها فى الخلافات بينه وبين زوجته.

وأحالت النيابة المتهم محبوسا إلى المحاكمة.