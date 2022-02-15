حُكم بإيداع مُتسابق "ذا فويس كيدز" دار رعاية لضربه زميله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة الطفل، اليوم الثلاثاء، بإيداع مُتسابق "ذا فويس كيدز" السابق إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتعديه على زميله، بمفتاح سيارة وإصابته بالجمجمة.

وأحالت النيابة العامة، المتهم لمحكمة جنايات الطفل، بعدما تسلمت تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 1537 لسنة 2021 جنح الطفل، الشهيرة إعلاميًا بطفل "ذا فويس كيدز"، والمتهم فيها الطفل معاذ محمد، بالاعتداء بالضرب بمفتاح سيارة على صديقه الطفل "حسن شريف"، وإصابته في الجمجمة.

وكشف التقرير أن بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين أن إصابته الأصلية كانت ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث مثل الرواية الواردة بمذكرة النيابة العامة "الضرب باستخدام مفاتيح معدنية مثبتة بميدالية استقر منها جسم معدني مفتاح السيارة"، بفروة الرأس وتم رفعه وإزالته.