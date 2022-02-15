الداخلية: مصرع 7 عناصر جنائية إثر تبادل إطلاق نار مع الأمن بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاويو علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بالمنوفية.

ذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 14 الجاري قامت مجموعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بارتكاب سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، وبتتبع خطوط سير تلك العناصر أمكن تحديد مكان اختبائهم بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة من قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديريتي أمن (المنوفية – البحيرة) وبمشاركة قطاع الأمن المركزي بمداهمة المزرعة محل اختبائهم.

أسفر تبادل إطلاق النيران مع العناصر الجنائية عن مصرع 7 عناصر إجرامية شديدي الخطورة لهم معلومات جنائية من بينهم 5 صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد لارتكابهم جرائم "سرقة بالإكراه –قتل"، فضلاً عن سابقة مشاركة أحدهم فى واقعة سطو مسلح بنطاق محافظة القليوبية ضمن تشكيل عصابي تم ضبطه.

عثر بحوزتهم على (7 بنادق آلية – 20 خزينة – بندقية خرطوش – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.