نهاية عصر الورق.. الشهر العقاري تُلزم مكاتبها بالدفاتر الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

​أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي.

وذكرت الوزارة في بيان أن القرار نفاذًا لتكليفات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، واستمراراً لخطة وزارة العدل في تطوير وميكنة مكاتب وفروع توثيق الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية.

ويأتي هذا الإعلان عن نهاية العصر الدفتري والورقي بجميع المكاتب والفروع المطورة واستبدالها بأجهزة الحاسب الآلي، تنفيذاً وتفعيلاً لقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 4730 بتاريخ 14/7/2020.

​جديرُ بالذكر أن وزير العدل كان قد أمر في وقت سابق بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري للتحقق من مدى التزام مكاتب وفروع التوثيق المطورة علي مستوي الجمهورية بتطبيق القرار المذكور.

كما كلف لجنة من المصلحة لإنشاء إدارة التدريب والبيانات داخل الهيكل التنظيمي لمصلحة الشهر العقاري نهوضاً واهتماماً بتطوير العنصر البشري واستمرار التحول إلى الميكنة علي نحو يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.