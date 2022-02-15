خدش رونق الأزهر.. الاقتصادية تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى "الطيب" ضد صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها النوعي بنظر دعوى شيخ الأزهر ضد الصحفي محمد أبوالعيون في الدعوى رقم 17960 لسنة 2019.

وأحالت المحكمة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وكان الأزهر الشريف تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس تحرير موقع "المرجع" والصحفي محمد أبوالعيون بعد نشره تقريرًا حمل عنوان "رحلة الصعود.. كيف أصبح محمد عبدالسلام رجل الإخوان الأول في الأزهر".

واعتبر الأزهر في بلاغه أن التقرير إهانة للأزهر وقياداته، وادعاء بوقائع كاذبة بهدف الإساءة للمؤسسة وتشويه رسالتها.

ونسبت النيابة لـ"أبوالعيون" أنه أهان الأزهر الشريف وكان ذلك علانية عن طريق الكتابة بأن نشر مقالًا تضمن عبارات تنال من هيبة ومكانة الأزهر الشريف وتخدش رونقه المعنوي، ونشر وبسوء قصد أخبارًا واشاعات كاذبة مغرضة وهي أن من بين مواد الأزهر الدراسية ما يرسخ للتطرف أو الإرهاب، وأن الأزهر الشريف بات مأوى للمتطرفين وأعضاء الجماعات الإرهابية، ومن شأن تلك العبارات تكدير الأمن والسلم العام والإضرار بمصلحة البلاد.

كما أسندت له أنه قذف المجني عليه أحمد الطيب (الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف) بأن أسند إليه علانية من أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا ولأوجبت احتقاره عند أهل وطنه بأن أسند إليه الاستعانة ببعض المنتمين للجماعات الإرهابية المطاردين دوليًا كمستشارين لفضيلته، سب المجني عليه أحمد الطيب (الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف) بأن أسند إليه علانية أمورًا تخدش الشرف والاعتبار العام بأن أسند إليه ضعف إشرافه ورقابته على شؤون المشيخة وأن أخرين يتولون مقاليد الأمور وأن فضيلته لا يحسن اختيار مستشاريه ومعاونيه.