ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن مستلزمات طبية -كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة؛ لحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "جلسرين – كحول" مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مدة الصلاحية وبلد المنشأ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (32000 لتر جلسرين طبي – 5000 لتر كحول – 1.360 طن بودرة "مطهر" منتهية الصلاحية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.