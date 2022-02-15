شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى لـ"النواب": خسرنا 2 مليون فدان من الرقعة الزراعية بسبب التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه التحول للري الحديث من الأولويات خلال الفترة المقبلة، مناشدا أعضاء مجلس النواب المشاركة فى هذا الدور من خلال توعية المواطنين بأهمية الترشيد والرى الحديث.

وتابع عبد العاطي:" خسرنا ما يقرب من 2 مليون فدان بسبب التعديات على الأراضي الزراعية، وهذا التعدي يتسبب في تلوث البيئة ومشكلات و لابد من تعويض ما ضاع من الأراضى لأن نصيب الفرد تراجع كثيرا من فدان إلى 40 مترا تقريبا، مما يستوجب وقفة جادة حيال هذه التعديات.

وأشار وزير الرى خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، إلى أن التغيرات المناخية تسببت في جفاف كبير في بعض المناطق وتسببت في سيول في مناطق أخرى على مستوى العالم،وأن شرق أفريقيا يشهد جفاف في مناطق عديدة، متابعا: "نستعد للأحداث المناخية المتطرفة سواء الجفاف الشديد او الفيضانات الكبيرة، ونضع سيناريوهات للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر، وهناك مشروعات أخرى لحماية الدلتا.

وقال عبد العاطى، إنه يتم تخزين حصاد السيول للاستفادة بها وهناك جهود كبيرة تتم على الأرض فى هذا الملف، ولاشك أن التغيرات المناخية تتسبب في تلوث المياه وأن مصر تدعم التنمية في افريقيا ولسنا ضد بناء السدود، وما نطالب به أن يكون هناك اتفاق ملزم قانونا للملء والتشغيل، حيث شاركنا في بناء بعضها في بعض الدول الافريقية، وما نطالب به هو أن يكون هناك اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع الوزير: "هناك العديد من التحديات العالمية التي تواجه العالم بسبب التغيرات المناخية، مضيفا: "حوالى 74% من الكوارث الطبيعية التي حدثت في الفترة ما بين 2001 - 2018 تتعلق بالمياه والتي تشمل الفيضانات ـ الجفاف العواصف الاستوائية والتي لها تأثيرات سلبية شديدة على المجتمعات والاقتصاد، ان المتابعين للتجربة المصرية في ترشيد استخدام المياه يشيدون بالتجربة المصرية مضيفا " الدولة تقوم بجهود لتحلية مياه البحر منذ عام 2016 و التنمية على ساحل البحر المتوسط والأحمر تقوم على تحلية المياه و هذا تحدي وفرصة و الهدف هو تحقيق التنمية.