شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: افتتاح أكبر محطة معالجة مياه بطاقة 5.6 مليون متر مكعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدعوة للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فى المحافظة، مشيرا إلى أنها محافظة بها كل الإمكانيات من مصادر للطاقة تتنوع ما بين الغاز والكهرباء والطاقة المتجددة بأسعار ميسرة، بالإضافة إلى توافر الأيدى العاملة المدربة والأراضى الصالحة للاستثمار، وأنه بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية سيتم إنشاء أسواق نموذجية يوجد بها تاجر الجملة بجوار تاجر التجزئة.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف المحافظ أن محافظة بورسعيد يوجد بها أقل من مليون نسمة رغم مساحتها الكبيرة ويوجد بها مينائي شرق وغرب، كما تم افتتاح أكبر محطة معالجة مياه بطاقة 5.6 مليون متر مكعب تغذي 400 ألف فدان في سيناء وأن منطقة شرق بورسعيد أصبحت منطقة متكاملة بها 50 ألف فدان زراعي، بالإضافة إلى أكبر منطقة صناعية على مساحة 64 كيلو مترا بالإضافة الى منطقة لوجستية على مساحة 34 كيلو مترا.

وأوضح الغضبان أن الأراضى التى تتم زراعتها واستصلاحها في سيناء تحتاج إلى إقامة منطقة تصنيع زراعي للاستفادة منها وتقليل التكلفة اللوجستية لهذه الأراضي.

وفيما يخص غرب بورسعيد أشار إلى وجود 3 مناطق صناعية جنوب بورسعيد بها أكثر من 435 مصنعا تصدر 42% من حجم صادرات مصر، منوها بأن مدينة بورسعيد أصبحت أكبر مدينة صناعية على البحر المتوسط من حيث حجم الصناعات فى مجال البتروكيماويات ووجود حقل ظهر.