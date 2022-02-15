شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 32 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 32 سفينة صادر ووارد، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45195 طنا تضم 10771 طن فوسفات و16000 طن ملح و1800 طن مولاس و1504 طن بودرة جبس و2500 طن أسمنت و7000 طن يوريا و4600 طن رمل و1020 طن نترات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48862 طنا تشمل 6881 طن قمح و2239 طن مواسير و9974 طن حديد و2271 طن فول و26289 طن ذرة و4396 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1208 طن.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 968 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية وسنغافورة وسريلانكا وإسبانيا وسلوفينيا وروسيا وإنجلترا وبلجيكا وهولندا واليونان وإيطاليا وفرنسا ومالطا وألمانيا.

وسجلت عدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2576 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139577 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 124172 طنا.

كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6948 شاحنة.