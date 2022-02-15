شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: إقامة منطقتين لوجستيتين بإجمالى استثمارات 2.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية إنشاء منطقة لوجستية بمدينة الطور على مساحة 10 أفدنة من خلال مستثمر لبناء مستودع استراتيجي لتخزين السلع ثم اعادة توزيعها على مدن المحافظة بتكلفة مليار جنيه، بالاضافة الى منطقة لوجستية أخرى في الروسيات على مساحة 20 فدانا بتكلفة استثمارية كلية تصل الى 1.5 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" بحضور الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف أن المحافظة ذات طبيعة خاصة مختلفة عن باقي المحافظات فهي محافظة متنامية الأطراف على مسافة تبعد 400 كيلو متر عن العاصمة، وتقع على مساحة 31 ألف كيلو متر مربع، وهي محافظة ليست ضخمة، ويبلغ عدد السكان فيها نحو 200 ألف مواطن نصفهم من البدو ،فيما يعمل نحو 200 ألف فرد يعملوا في السياحة بمنطقة شرم الشيخ.

وأشارإلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية طفرة وتطورا كبيرا حيث تم الاهتمام بتطوير البنية الأساسية ورصف عدد كبير من الطرق وعلى رأسها الطريق الدولي بطول 334 كيلو متر ،كما تم إقامة طرق جديدة بين مديني دهب ونوبيع طابا بالاضافة الى رصف طريق دهب كاترين ،موكدا ان المحافظة لايوجد بها مناطق لوجستية بالرغم من توافر أراضي تصلح لاقامة مناطق لوجستية

وأضاف يوجد بالمحافظة 64 ألف غرفة سياحية يعمل بها نحو 250 ألف عامل، لافتا إلى وجود صعوبة في الحصول على السلع الأساسية لعزوف العديد من السلاسل التجارية لارتفاع التكلفة وقلة القدرة الشرائية، ويحصل المواطنين على احتياجتهم من سوق العبور،لافتا الى أنه بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تم افتتاح 4 مخابز بمدينة الطور للتسيير على المواطنين الحصول على الخبز المدعم

وأكد أن أنه سيتم في ابريل المقبل 521وحدة سكنية وتسكين 7 تجمعات تنموية ومن المستهدف توطين 3 ملايين نسمة من أهالي من الوادي الجديد لتعمير المنطقة.