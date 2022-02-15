شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 حالات بناء مخالف فى أبو النمرس والعياط بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة أعمال المتابعة والرصد لحالات البناء المخالف مع إزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالبناء المخالف ومواجهه التعديات علي الأراضي الزراعية والاراضي املاك الدولة.

وفي ذلك الإطار، أزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، 3 حالات بناء مخالف وشملت إزالة أعمال بناء دور مخالف بدون ترخيص على مساحة حوالي 120 متر تقريبا بناحية عزبة جحا شبرامنت بالإضافة إلى إزالة دور مخالف بعقار بشارع مسجد الملك عرب سراب شبرامنت وإزالة دور مخالف بعقار بشارع هيثم بمنطقه معهد الفتيات بمتابعه من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

كما أزالت محافظة الجيزة، عدد 2 حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 350 مترا بمدينة العياط وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمتابعه من محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.