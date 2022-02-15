شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد: حجم إنتاج التمور بالمحافظة يبلغ 160 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد وجود منطقة لوجستية تتسع ل 100 ألف فدان، وقد حصلت بالفعل إحدى شركات القطاع الخاص على 70% منها لإدخال المرافق اللازمة واستغلالها لانتاج التمور.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" بحضور الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور وأيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية علي مستوى المحافظات، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة فى مصر.

وكشف الزملوط عن وجود 150 ألف فدان قيد الانتظار متوقف على إنهاء الترسية على المستثمرين، وأن إنتاج المحافظة من القمح يبلغ 1000 طن سنويا، ويوجد صومعة سعتها التخزينية 45 ألف طن وأحرى سعة 60 ألف طن فى العوينات ،كما ان حجم إنتاج التمور بالمحافظة يبلغ 160 ألف طن تمر، فضلا عن مبادرة النخيل التى تتم تحت رعاية مجلس الوزراء وكذلك مبادرة الحرير بالخارجة فضلا عن اكتر من 5 آلاف فدان عطرى، بمشروعات الصوب الزراعية، وكذلك مشروع إعادة استخدام مخلفات النخيل بالتعاون مع وزارة البيئة.